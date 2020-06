Macomer. Convocazione Consiglio Comunale in seduta straordinaria urgente

Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria urgente, che si terra nella sala consiliare del Comune, il giorno 15 giugno 2020 alle ore 15.00, per la trattazione dell’ordine del giorno appresso indicato:

EMERGENZA COVID 19 — DIFFERIMENTO TERMINI PRIMA RATA IMU 2020 –

LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N° 160 ARTICOLO 1 COMMA 777 – D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N° 446 ARTICOLO 52 – DETERMINAZIONI

In osservanza alle norme previste in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, e in particolare dell”art. 73 del D.L. n° 18 del 17/03/2020, la riunione di terra presso la Sala Consiglio, con un sistema misto che consentirà sia la presenza in aula, rispettando le adeguate distanze di sicurezza previste per la prevenzione del contagio, sia in videoconferenza.

prot_par 0010216 del 12-06-2020 – allegato proposta_num_33_proposta