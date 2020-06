Congedo straordinario retribuito di 2 anni: un aiuto oltre i permessi legge 104

Il congedo straordinario retribuito di 24 mesi , regolato dalla legge 151 del 2001, consente al lavoratore dipendente di assistere un familiare convivente con handicap grave certificato dalla legge 104, con articolo 3 e comma 3. Attenzione, però, il congedo in oggetto è vincolato alla convivenza con il disabile e al diritto in base alla priorità familiare che è vincolante e non scalabile se non per mancanza, decesso o patologia invalidante dell’avente diritto.

Rispondiamo ad una lettrice di Money.it che ci chiede:

“Per cortesia desidero sapere se oltre la legge 104 (io sono dipendente comunale invalida al 50/%) esistono permessi o aiuti di cui possa usufruire per assistere madre anziana e invalida?”

Congedo straordinario retribuito oltre ai 3 giorni mensili di permesso

La legge 151 del 2001 permette a chi assiste un familiare con handicap grave certificato dalla legge 104, di assentarsi dal lavoro per un massimo di 24 mesi grazie al congedo straordinario retribuito.

Il congedo prevede un’indennità pari all’ultima contribuzione calcolata sulla paga base (senza quindi tenere conto delle voci come straordinario, bonus, premi produzione, ecc..) e una contribuzione figurativa valida sia per la misura che per il diritto alla pensione.

Potrebbe fruire del congedo straordinario retribuito in base alla legge sopra citata, nel caso non l’abbia già fatto, per un massimo di 24 mesi, in modo continuativo o in maniera frazionata.

Come abbiamo anticipato, però, il congedo è vincolato alla priorità familiare e spetta, innanzitutto al coniuge. Solo nel caso il coniuge sia mancante, deceduto o anch’egli affetto da patologia invalidante il diritto alla fruizione del beneficio passa ai figli, ma solo se conviventi con il genitore disabile.

Potrebbe fruire del congedo solo nel caso che suo padre non sia in vita (o sia anche lui affetto da una patologia invalidante) e solo nel caso che sia convivente con sua madre.

