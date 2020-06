Concerto “Anabel e la musica tradizionale cubana”.Dopo il debutto martedì scorso della rassegna “Musica all’improvviso” a Cagliari, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno prosegue la sua attività spostandosi ad Arbatax, presentando un imperdibile live che vede protagonista l’artista Anabel Rodriguez .

Una vocalist che ormai da anni espande la sua professionalità e talento in palchi e luoghi di prestigio, presentando un raffinato collage di repertori che tracciano un vero e proprio excursus nella musica cubana, partendo dalle matrici ma esaltando anche le rivisitazioni ed evoluzioni che l’originario sound caraibico ha sviluppato nel tempo.

Forte del trascinante temperamento cubano, Anabel Rodriguez intreccia in modo eclettico e versatile voce, musica, dialogo e movimento per un risultato finale che conferisce al live totale pienezza artistica. In scena un ospite straordinario: Stefano Casti al basso.

Durante la serata inoltre, sarà presentato al pubblico, in anteprima, il progetto work in progress “Electro Tumbao” firmato da Anabel Rodriguez (voce e percussioni minori) e Stefano Casti (elettronica e basso elettrico).

L’evento è realizzato in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.