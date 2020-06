Con SPRINT per fare prevenzione contro il Covid

A Stintino un’unità mobile in grado di fare tamponi a risposta rapida e test sierologici in 4 ore. L’iniziativa si rivolge a enti pubblici e privati, attività ricettive, della ristorazione e cittadini

STINTINO 27 giugno 2020 – “Siamo in grado di intervenire con tamponi a risposta rapida e test sierologici e, nell’arco di 4 ore, dare il responso, il tutto nel rispetto delle procedure di sicurezza del protocollo di emergenza sanitaria”. Lo hanno detto questa mattina gli organizzatori dell’iniziativa SPRINT, “Salute PRevenzione INnovazione Tecnologica”, che hanno scelto Stintino, primo comune pilota del progetto, per operare con la loro unità mobile “Osa Mobile Lab”, un innovativo laboratorio di analisi con personale medico qualificato.

Il progetto, che mira alla prevenzione del Covid 19 e si rivolge a enti pubblici, strutture ricettive e della ristorazione ma direttamente anche ai cittadini, si articola in una serie di misure e servizi dedicati che vanno dall’analisi di laboratorio fino al controllo e monitoraggio degli accessi, passando per il protocollo di emergenza sanitaria.

Il progetto promosso e realizzato dalle società Sicurlab, Ics2030, Thei Solution, MetLab, SicurMedical Center e Osa, questa mattina, alla presenza del sindaco di Stintino Antonio Diana, è stato presentato nella piazzetta di via Lepanto da Rosa d’Agostino biologa e virologa, direttrice tecnica di SicurMedical e coordinatrice del progetto di validazione test con l’istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma, da Umberto Caprara capo progetto Italia, da Angelo Contini coordinatore in Sardegna del progetto quindi da Ferdinando Di Fabio amministratore delegato SicurMedical e SicurJob e da Melania Fadda consulente aziendale e segretaria regionale Cifa.

“SPRINT – ha spiegato Rosa d’Agostino – nasce dall’idea di garantire, su vari territori, la sicurezza e la prevenzione di questo nuovo virus che ci ha trovato un po’ impreparati. Questo progetto ci permette di garantire la serenità sia del turista sia del cittadino. Attraverso un test rapido da digito puntura che ci permette di ottenere un risultato in 10 minuti, quindi di sottoporre a screening la maggior parte della popolazione e di garantire la sicurezza. In pochissime ore quindi riusciamo a individuare e isolare i casi sospetti o confermati positivi”.