Castelsardo, nuova numerazione civica

A Castelsardo al via la nuova numerazione civica. È appena partito a Castelsardo, in tutto il territorio comunale, il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna. Lo scopo è il censimento di tutti gli accessi esterni e delle strade. Si potrà dunque verificare e aggiornare i dati tecnici e anagrafici collegati agli accessi – ubicazione, conduttore e proprietario, tipologia, destinazione d’uso e numero civico preesistente – e la toponomastica.

Uno strumento necessario.

La numerazione civica è lo strumento ideale e necessario per una precisa e funzionale conoscenza del territorio comunale.

Numerosi sono infatti i vantaggi relativi a questo speciale strumento di conoscenza particolareggiata delle aree civiche. Consentirà al meglio la programmazione e la gestione di tutte le attività pubbliche e private grazie al collegamenti fra cittadino/utente al territorio dove abita e lavora. Dipendono dalla numerazione civica infatti: l’ufficio anagrafe, l’ufficio elettorale, l’ufficio tecnico, l’ufficio tributi, la polizia locale, l’Ufficio SUAPE, tra gli altri.

La collaborazione con gli altri enti.

Inoltre, il Comune si trova sempre più spesso a dover fornire ad altri Enti pubblici, quali INPS, Motorizzazione civile, Ministero delle finanze, Agenzia del territorio, e Enti privati, fornitori di servizi, informazioni puntuali rispetto al rapporto cittadini-territorio. Ad esempio si possono prendere le aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità, le aziende sanitarie locali, le Poste, gli Istituti Scolastici, la Protezione Civile, le aziende specializzate nella navigazione satellitare, gli Ospedali per l’invio tempestivo delle Autoambulanze.

A Castelsardo la nuova numerazione civica riguarda tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione. Fra questi abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage.

Come si procederà a Castelsardo con la nuova numerazione civica.

Si provvederà ad assegnare il numero attribuito provvisoriamente con l’etichettatura numerata dell’accesso in modo da non causare imbrattamento alle pareti. Nel caso di reiterata assenza di inquilini e proprietari i tecnici si lascerà un apposito modello di richiesta dati nella cassetta postale. Questo potrà essere consegnato presso l’ufficio anagrafe del Comune, a mezzo mail o via posta.

Il personale incaricato sarà riconoscibile da un tesserino rilasciato e vidimato dal Comune e sottoscritto dal Sindaco. Su questo saranno riportante le generalità del soggetto esecutore e della ditta e corredato da fotografia per un immediato riconoscimento.

Verranno direttamente fornite tutte le informazioni richieste. Il personale sarà tenuto al più rigoroso riserbo sulle notizie di cui verrà a conoscenza, in ragione dell’espletamento del lavoro affidatogli. Si precisa che il personale incaricato non è in nessun caso autorizzato a riscuotere alcuna somma di denaro.

Le dichiarazioni del sindaco Capula.

“L’intervento, indispensabile per un corretta controllo del territorio – dichiara il Sindaco Antonio Maria Capula – permetterà di non avere più alcuna strada senza nome. Verranno infatti censite e successivamente denominate, pure tutte le strade che si trovano in ambito rurale, nelle nuove e vecchie lottizzazioni ed urbanizzazioni etc.”

Per qualsiasi informazione e chiarimenti l’ufficio anagrafe riceverà il pubblico negli orari d’ufficio, previo appuntamento causa emergenza sanitaria in corso. Eventuali variazioni di indirizzo non comporteranno alcun onere burocratico per il cittadino. Sarà compito dell’ufficio anagrafe del Comune comunicarle a tutti gli Enti interessati.

A Castelsardo alla nuova numerazione civica seguirà un intervento, riguarderà la fornitura e la posa dei nuovi o mancanti numeri civici e delle vie.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito web del Comune, cliccando su questo link.