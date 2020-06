Caroli Hotels sponsor degli LND eSPORTS

Caroli Hotels è ufficialmente sponsor degli LND eSPORTS per il 2020 e il 2021 con la qualifica di Official Supplier. Le strutture del network alberghiero saranno la location e quindi ospiteranno la ESPORTS FINAL EIGHT SERIE D 2020/21.

L’idea della Lega Nazionale Dilettanti è stata innovativa e abbraccia sport e aggregazione: perché non creare ancor più interesse negli eSports anche negli sportivi dilettanti? Per il fenomeno, parlano i numeri. Nel 2018, il giro d’affari ha superato i 900 milioni di dollari e le previsioni raccontano di una crescita fino a 1,65 miliardi per il 2021. Lo sviluppo e la diffusione sono impressionanti: + 38% rispetto al 2017. Si gioca nelle case, davanti a un computer o a una console, ma si moltiplicano anche gli eventi pubblici dedicati agli eSports. Palazzetti pieni di appassionati che pagano il biglietto per seguire sui maxischermi le competizioni tra i campioni.

Club di Serie A

Di questo straripante giro d’affari, da qualche anno, sono entrati a far parte anche i club di Serie A, ingaggiando degli eGamers, mettendo loro addosso la maglia che usano i big che scendono in campo e facendoli girare per l’Italia e per l’Europa a rappresentare il brand nei tornei organizzati. La Bundesliga, in questo senso, è un passo ancora più avanti. C’è un campionato parallelo, giocato con il pad in mano, con lo stesso calendario del calcio vero. Immaginatevi, poche ore prima di un Bayern Monaco-Borussia Dortmund, la stessa sfida giocata a Fifa, con migliaia di persone all’Allianz Arena a seguire la partita e tifare per il proprio “rappresentante”.

La Lnd ha già fatto più di un esperimento per capire quale potesse essere il feedback dei ragazzi a questo tipo di iniziativa. Il progetto è ambizioso: creare momenti di aggregazione e divertimento per i tesserati – che possono quindi avere modo di socializzare anche davanti a un monitor e verificare l’abilità con i videogame – ma anche per i semplici appassionati. Giovani o meno, visto che quello degli eSports è un fenomeno che coinvolge tanto la fascia di età più giovane che gli adulti.

In Italia, circa 8 milioni di persone utilizzano i videogiochi.

Si va dai giochi per la PlayStation alle semplici applicazioni su smartphone. Ma la proporzione è di quasi un italiano su sei attirato dagli eGames, che diventano eSports nella versione più agonistica del fenomeno. Quella che è diventata un lavoro vero e proprio che richiede ore di allenamento e che regala premi in denaro ai vincitori dei tornei. Il prossimo passo, nel progetto eSports della Lega Nazionale Dilettanti, prevede una serie di eventi promozionali per proporre l’iniziativa. Perché c’è il calcio giocato con il pallone, che ovviamente viene prima di tutto, ma poi c’è anche un calcio “videogiocato” che non toglie tesserati dai campi, anzi, può essere complementare. Un calcio virtuale che permette di fare in compagnia quello che di solito si fa da soli, chiusi dentro casa.

Storia di Caroli Hotels

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture. Nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca e 3 anni dopo il Joli Park Hotel di Gallipoli. Mentre nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.