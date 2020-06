Carceri/Osapp: firmata al DAP altra circolare che amplifica i benefici ai detenuti

Dichiara il Segretario Generale dell’Osapp Leo Beneduci: “il 21 marzo 2020 era stato il dirigente di turno al DAP, per quanto si era detto in assenza di altri, a sottoscrivere la disposizione oggetto di polemiche e inchieste, in quanto causa di scarcerazione per centinaia di detenuti affiliati alla criminalità organizzata.”

“Ma lo stesso 21 marzo 2020 – prosegue il leader dell’OSAPP – è addirittura il Capo del DAP Basentini a sottoscrivere altra circolare che concede, in ragione dell’emergenza Covid19, molteplici benefici e prerogative ai detenuti”.

“Tra le altre da quel momento in poi data ai detenuti, la possibilità di spendere fino a 1.200 euro al mese in carcere (dove l’alloggio e il vitto sono già gratuiti) quale particolare beneficio conferito ai ristretti, per un motivo o per l’altro, ma assai spesso non per le ragioni più oneste, con maggiori facoltà economiche”.

“Rispetto a tali condizioni che peraltro tuttora persistono – conclude Beneduci – restiamo esterrefatti e sgomenti e ci chiediamo quanto ancora debbano avere a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria con un’Amministrazione pubblica, qual è il DAP in cui, oltre ad essere gli appartenenti al Corpo gli unici a dover pagare con la propria incolumità

fisica o in sede penale gli errori commessi da chi comanda o ne dispone l’impiego, si continuano a perpetrare giochi dalle oscure motivazioni.”