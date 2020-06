Carbonia. Consegna di 45 alloggi: mercoledì 1° luglio

Il Comune di Carbonia informa i cittadini interessati che mercoledì 1° Luglio, nella sala polifunzionale di piazza Roma, l’Amministrazione Comunale e i dirigenti di AREA incontreranno gli utenti inseriti nelle graduatorie del programma ERP, che prevede l’assegnazione di 45 alloggi in via Suor Anna Lucia Piredda (tra via Roux e via Ogliastra) nella lottizzazione già inaugurata nell’agosto del 2018 con l’assegnazione dei primi 15 appartamenti sui 60 totali.

Sono varie le modalità attraverso le quali si può usufruire degli appartamenti: in locazione permanente; in locazione per almeno 8 anni con proprietà differita; in locazione a termine per almeno 15 anni”, ha specificato l’assessore alle Politiche della Casa Valerio Piria.

La convocazione dei cittadini inseriti in graduatoria avverrà in tre scaglioni al fine di evitare la formazione di assembramenti:

Ore 9: utenti in graduatoria per locazione permanente: 10 appartamenti disponibili;

Ore 10.30: utenti locazione minima di 8 anni con proprietà differita: 17 appartamenti disponibili;

Ore 12: utenti locazione minima di 15 anni con possibile acquisto.

Sono stati pertanto contattati personalmente e convocati in presenza un numero di cittadini idoneo ad assicurare l’assegnazione di tutti gli alloggi disponibili.

Tutti coloro che sono inseriti nelle graduatorie in successione e volessero seguire la riunione da remoto possono collegarsi alla sala consiliare secondo mediante l’applicativo informatico Cisco Webex Meetings seguendo le istruzioni tecniche di seguito indicate e digitando il codice 145 806 414.

ISCRIZIONE :

connettersi al sito: https://cart.webex.com/create-trial

• inserire il proprio indirizzo email (essere sicuri di avere l’accesso perché servirà per generare la password per attivare o partecipare al meeting)

• cliccare sul tasto SignUp

• Entrare nella propria email e confermare l’iscrizione generando la password.

SCARICARE L’APP :

• connettersi al sito (per scaricare app desktop o app mobile): https://meetingsemea3.webex.com/webappng/sites/meetingsemea3/dashboard/download

• cliccare sul tasto (per app sul pc) “SCARICA” posto sotto l’indicazione “App desktop Cisco Webex Meetings”

• cliccare sul tasto (per app sul cellulare) “google Play” sotto l’indicazione “App Mobile” naturalmente utilizzando il cellulare (Android)

• o installarlo direttamente sul cellulare da Google Play cercando “Cisco Webex Meetings”

• Una volta installata l’App avviarla, inserire user (indirizzo email precedentemente inserito) e relativa password (precedentemente generata dalla mail) e scegliere se avviare o partecipare ad un meeting.

UNA VOLTA AVVIATA L’APP :

• per avviare un meeting cliccare sul tasto “avvia una riunione”;

• una volta avviata cercare in alto a destra (un cerchietto nero che diventa blu passandoci sopra con il mouse) con l’indicazione “informazioni sulla riunione”, cliccarci sopra e cercare “codice di accesso”, prendere nota del numero che dovrà essere inserito sotto “accedi a riunione” nel campo “Inserisci informazioni riunione”

• per accedere, digitare il codice 145 806 414, si può anche utilizzare il link: https://globalpage-prod.webex.com/join che permette anche di scaricare ed installare l’app.