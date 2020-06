Cagliari – Zenga: “Una vittoria cruciale”

CAGLIARI – E’ raggiante Walter Zenga, non solo per la vittoria, per una squadra ritrovata. Tre partite, due vittorie. Un bottino niente male per il neo allenatore del Cagliari, che ora solleva l’asticella: “Contro il Torino è un successo davvero cruciale. Si parla di Europa? E’ normale. I miei giocatori stanno bene e giocano con una leggerezza riconquistata che si unisce all’entusiasmo. Sappiamo che è un momento difficile, perchè è complicato mantenere l’intensità e la lucidità per tutti i novanta minuti, visto il periodo. Il primo tempo è stato scientifico. Tutti i ragazzi sono andati oltre le aspettative”. Parole dolci per Nainggolan. “E’ uno dei migliori centrocampisti in circolazione – dice – Dovrò chiamare Zhang perchè possa restare a Cagliari. Carboni? Ha giocato una partita spettacolare”. Poi il suo futuro: “Questa squadra ha dei valori importanti. Mi piacerebbe restare”.

Luciano Pirroni