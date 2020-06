Nuova seduta di allenamento alla Sardegna Arena per preparare al meglio la sfida in casa contro il Torino, in programma sabato alle ore 19:30.

Questo pomeriggio il lavoro, dopo una prima fase di riscaldamento, si è incentrato sulle esercitazioni sul possesso palla. Alla fine i giocatori hanno svolto una serie di tiri in porta.

Dall’infermeria: Nainggolan ha lavorato parzialmente con la squadra; lavoro personalizzato per Oliva e Pereiro. Terapie per Pisacane.

La prossima seduta di allenamento è fissata per domani pomeriggio.