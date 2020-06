Cagliari, si continua a lavorare in vista del Verona. Terapie per Nainggolan

Continua la preparazione dei rossoblù in vista del match di sabato prossimo contro il Verona al Bentegodi. Nainggolan ancora ai box.

Ad Asseminello si continua a lavorare in vista dell’esordio in campionato, programmato per sabato prossimo alle ore 21:45 contro il Verona.

La seduta odierna, iniziata verso le 10:30, è cominciata con una serie di esercizi atletici con la palla. A seguire la squadra è stata suddivisa in due gruppi: da una parte gli attaccanti che hanno lavorato sulla fase offensiva, nello specifico costruzione dei tiri; invece il resto del gruppo sul possesso palla.

Nel corso della seduta hanno preso parte anche alcuni giocatori della Primavera, Ladinetti e Carboni su tutti. Ormai presenze fisse in prima squadra.

Per chiudere l’allenamento la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto.

Luca Pellegrini nel corso della seduta ha subito una botta al piede su contrasto di gioco con Mattiello. Non c’è molta preoccupazione, ma per sicurezza il terzino non ha concluso la partitella.

Radja Nainggolan, invece, continua le terapie.