Ormai da settimane si continua a parlare del possibile rinnovo di Nahitan Nandez e il Cagliari. Il suo futuro in Sardegna non sembra così scontato, nonostante il possibile prolungamento del contratto.

Il nome del centrocampista uruguaiano è al centro del mercato da diverso tempo, complici i dissidi con la società rossoblù nel corso dell’inverno. Come, però, avevamo già detto tempo addietro, le parti starebbero cercando un’intesa, anche se l’entourage del giocatore chiede delle modifiche. In sostanza il manager, Pablo Bentacur, vorrebbe abbassare la clausola rescissoria (attualmente il Cagliari chiede 50 milioni) e adeguare il contratto per il classe ’95.

Quindi resterà in Sardegna? Non è detto. Nandez piace a diverse squadre straniere e nostrane, su tutte il Napoli. La conferma è arrivata proprio dal manager del giocatore ai microfoni di Calcionapoli24: “E’ vicino l’accordo con il Cagliari per il rinnovo con clausola rescissoria e adeguamento contrattuale. Domani incontrerò il presidente, la nuova clausola sarà più bassa di quella precedente (si parla di una cifra poco superiore ai 30 milioni di euro). Sarei contento di vedere Nandez a Napoli“.