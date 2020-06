Meno 8 giorni al match d’esordio contro il Verona al Bentegodi. Il Cagliari di Walter Zenga vuole arrivarci pronta, ma continuano gli imprevisti.

Quest’oggi il gruppo ha lavorato alla Sardegna Arena. Dopo la prima fase di riscaldamento, la squadra ha svolto degli esercizi sul possesso palla e tattici legati allo sviluppo della fase offensiva. In chiusura una partitella a campo ridotto.

Dall’infermeria: continuano le terapie per Radja Nainggolan. Non ha preso parte alla seduta neanche Oliva, a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra riportato in allenamento.

Il prossimo allenamento è fissato per domani pomeriggio.