Cagliari: l’ufficio postale di via Logudoro ripristina l’apertura pomeridiana per la consulenza

Poste Italiane comunica che a partire da lunedì 8 giugno, l’ufficio postale di via Logudoro (Cagliari 8) ripristina l’attività di consulenza anche durante il turno pomeridiano.

La sala dedicata sarà così disponibile, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì anche dalle ore 14.10 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) per la consulenza sui prodotti di investimento e finanziamento ed eventuali operazioni finanziarie che non prevedono l’utilizzo di denaro contante. Tutti gli altri servizi postali e finanziari, tradizionalmente erogati agli sportelli, sono invece disponibili dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

A Cagliari, l’attività di consulenza finanziaria è garantita anche negli uffici postali di piazza del Carmine (Cagliari Centro),via Tola (Cagliari 6), via della pineta (Cagliari 7), via Montesanto (Cagliari 9), via San Benedetto (Cagliari 10), via Simeto (Cagliari 15) e Pirri, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) e presso le sedi di via Fara (Cagliari 1), via Roma (Cagliari 2), via Stamira (Cagliari 3), viale Poetto (Cagliari 4), viale Trieste (Cagliari 5), via Liguria (Cagliari 11), via Biasi (Cagliari 12), via Zagabria (Cagliari 13) e via Carboni Boi (Cagliari Tribunale) aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Anche in questa fase Poste Italiane ribadisce l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti e tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.