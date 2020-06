Manca sempre meno al match contro il Verona, in programma sabato alle ore 21:45 allo stadio “Bentegodi”. Ad Asseminello si lavora duramente, anche se a Walter Zenga mancano alcune pedine.

La seduta odierna è caratterizzata dall’utilizzo della sabbia. I giocatori infatti, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto una serie di scatti, allunghi e scatti su tale superficie. Successivamente il carico di lavoro è aumentato con l’inserimento negli esercizi del pallone. In chiusura conclusioni a rete con Mattiello e Birsa protagonisti.

Dall’infermeria: continuano le terapie per Oliva e Nainggolan, entrambi quasi sicuramente non partiranno per la trasferta. Ragatzu, Lykogiannis e Ionita, invece, hanno svolto dei lavori in palestra. Su questi ultimi c’è un cauto ottimismo, tanto che si pensa di inserirli nuovamente in gruppo già dalla giornata di domani.

La prossima seduta di allenamento è fissata per domani pomeriggio.