Dopo settimane di stop a causa del Coronavirus si riprende a giocare, e il Cagliari sarà una delle prime squadre a tornare sul campo di gioco: appuntamento questo sabato alle ore 21:45 per il recupero del match contro il Verona allo stadio “Bentegodi”.

Una settimana che sarà ricca di tensione ed adrenalina, soprattutto per Walter Zenga che deve ancora debuttare ufficialmente sulla panchina rossoblù.

Questa mattina ad Asseminello è andato in scena il primo allenamento della settimana, che dopo una prima parte di riscaldamento, si è incentrato sul possesso palla: tanti esercizi su più zone di campo.

Situazione in infermeria: continuano le terapie per Nainggolan e Oliva. Lavoro in palestra per Ionita, mentre Ragatzu ha lavorato a parte per smaltire la botta al ginocchio.

Il prossimo allenamento è fissato per domani mattina.