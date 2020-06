Cagliari: identificato il rapinatore della farmacia di via Bacaredda

È ora in stato di fermo l’uomo che, nella serata di venerdì 5 giugno, ha rapinato la farmacia di via Bacaredda a Cagliari.

Si chiama Maurizio Pusceddu, 47enne già noto alle forza dell’Ordine e tuttora indagato in stato libertà per la rapina del supermercato in via Figari, avvenuta a ottobre, a Cagliari.

I fatti

L’uomo ha fatto irruzione in farmacia, armato di pistola e coperto da un casco, intimando la consegna dell’incasso, che ammontava a soli 10 €.

A incastrarlo le riprese della videosorveglianza, l’andatura zoppicante e delle speciali scarpe sportive, poi rinvenute nella sua abitazione.

