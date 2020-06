Cagliari. I “Caleidoscopi musicali”: musica e possibilità lavorative

Giovedì 4 giugno per Caleidoscopi musicali, gli incontri organizzati dal Conservatorio di Cagliari per riflettere sulle possibilità lavorative offerte dagli studi in Conservatorio, si parlerà di “Realtà musicali e territorio“.

L’appuntamento, in programma come sempre alle 18,30 sulla piattaforma on line Zoom, vedrà confrontarsi il direttore del “Palestrina”, Giorgio Sanna, e i diversi direttori delle scuole civiche di musica della Sardegna, sulla situazione attuale e sulle possibilità di collaborazione tra istituzioni di formazione musicale.

Oltre a quello di Sanna, sono previsti interventi di: Andrea Ivaldi, docente di pianoforte nel Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, Ettore Carta, Maurizio Ligas e Giacomo Medas, docenti nel Conservatorio di Cagliari, Andrea Piras, contrabbassista nell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Modera Elisabetta Piras, ideatrice del progetto e docente al “Palestrina”.

Caleidoscopi musicali si prefigge di creare occasioni di riflessione insieme a personalità nazionali e internazionali rappresentative del vasto ventaglio di possibilità di carriera offerte dopo gli studi in Conservatorio.

Durante gli incontri sarà possibile partecipare attivamente con domande e considerazioni attraverso la chat del meeting, mentre per interessi specifici si può inviare una mail a angheloruiu@yahoo.it, all’attenzione della dott. Elisabetta Piras.

Per informazioni, link e codici di accesso al webinar si può cliccare su: https://clikka.net/IVE9L oppure si può visitare la pagina Facebook del Conservatorio di Cagliari.