Cagliari – Domato il Toro alla Sardegna Arena, i rossoblù riprendono a correre

CAGLIARI – Il Cagliari piega il Toro, stendendo i granata con un poker firmato da Nandez, Simeone, Nainggolan e Joao Pedro alla prima alla Sardegna Arena nel post lockdown, per gli ospiti non bastano le marcature di Bremer e Belotti. Una sfida che vede in campo i rossoblù di Walter Zenga alla caccia della seconda vittoria dopo il successo corsaro di Ferrara contro la Spal. Per centrare il bottino pieno il tecnico isolano si affida al rientrante Cragno tra i pali, quindi la difesa a tre composta da Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni, sulla mediana Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lykogiannis, poi Joao Pedro e Simeone a tentare di sorprendere i piemontesi. Il pressing dei sardi sembra essere subito asfissiante per i granata, che non riescono a trovare la chiave giusta per arginare gli attacchi isolani. Al 12’ il primo acuto, con Nandez che intercetta una ribattuta di N’Koulou e trafigge Sirigu con un gran tiro al volo. Il Toro finisce in apnea. Neanche il tempo di imbastire una reazione, che i padroni di casa trovano il raddoppio: assist di di Nandez in profondità per Lykogiannis che innesca Simeone, per il Cholito nessuna difficoltà ad insaccare. Sul finire della frazione l’arbitro Mariani decreta un rigore per i sardi per un fallo di mano dubbio di N’Koulou, salvo poi rivedere la sua decisione al Var. Nella ripresa si attende un atteggiamento diverso dei granata, ma il Cagliari è senza freni. Pronti, via: Nainggolan innesca un mancino potente che non lascia scampo all’estremo di Siniscola. Nella girandola di cambi gli uomini di Longo provano a riaccendersi. Al minuto 60 Ansaldi mette al centro, Aina serve Bremer che accorcia le distanze. Passano cinque giri di lancette, con un corner battuto da Verdi che diventa un invito a nozze per Belotti. Match riaperto, sul 3 – 2. Il Cagliari però non ci sta. Pellegrini, appena entrato, manda in tilt la difesa granata e viene steso. Niente dubbi sul penalty. Il rigore di Joao Pedro è una sentenza per il poker. Inutili poi gli ultimi assalti del Toro per riportarsi a ridosso degli isolani. La vittoria consente al Cagliari di agganciare il Verona a quota 38 e portarsi a ridosso della zona Europa League, con i sogni che riprendono a volare sull’Isola.

Luciano Pirroni