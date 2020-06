Cagliari, ASPAL: offerte di lavoro in Sardegna

Aspal: Offerte lavoro a: Porto Torres, Sassari, Borore, Sanluri, Sant’Anna Arresi. Sono state pubblicate anche le graduatorie (art. !6) Comuni di Oristano, Bidonì e Lanusei.

PORTO TORRES. Parrucchiere per uomo

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres un apprendista parrucchiere per uomo. Si offre un contratto di apprendistato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SASSARI. Elettricisti

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 4 elettricisti. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

BORORE. Cameriere di sala

Un’azienda cerca per la sede di Borore un cameriere di sala. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SANLURI. Ragioniere autonomo

Un’azienda cerca per la sede di Sanluri un ragioniere. Si offre un rapporto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SANLURI. Tirocinante receptionist

Un’azienda cerca per la sede di Sanluri un tirocinante receptionist.. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

SANT’ANNA ARRESI. Bagnini

Un’azienda cerca per la sede di Sant’Anna Arresi due bagnini. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile scrivere una mail al proprio CPI di iscrizione.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Selezione articolo 16 comune di Milis. Info CPI di Oristano.

Selezione articolo 16 del consorzio di bonifica dell’oristanese. Info nel CPI di Oristano.

Selezione articolo 16 comune di Bidonì. Info CPI di Ghilarza.

Cantiere del comune di Cardedu. Info nel CPI di Lanusei.

