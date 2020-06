Cadeddu e Cuccu (M5S): “Erogare subito contributi”. Il parlamentare Luciano Cadeddu, e la Consigliera Regionale Carla Cuccu del Movimento 5 Stelle esprimono preoccupazione perché nonostante le numerose e ripetute promesse della precedente amministrazione regionale a distanza di tre anni gli imprenditori agricoli sardi non hanno ricevuto alcuna compensazione.

Il 2017 è stato un “Annus Horribilis” per tutto il comparto agricolo: alluvioni, siccità, ghiacciate e crollo delle produzioni hanno messo in ginocchio il comparto agricolo sardo.

L’Assessorato all’Agricoltura ha espresso parere favorevole a un porre rimedio a una situazione che si trascina da oltre tre anni, ma ad oggi per un totale di oltre 22 mila domande meno del 7% sono state liquidate.

Cadeddu e Cuccu (M5S): “Erogare subito contributi”. In una situazione di emergenza come quella che stiamo affrontando in questo momento è necessario che la Regione non temporeggi, non perda tempo a vagliare “dettagli burocratici” e dia respiro ai nostri produttori primari.

A tal proposito chiediamo al Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale dei tempi certi e una data prevista per poter finalmente erogare gli aiuti tanto attesi e porre fine ad una situazione ormai non più sostenibile.

Vogliamo ricordare che la Sardegna nel 2021 rientrerà come obbiettivo 1 nella programmazione Europea, se gli indennizzi stanziati oltre 3 anni fa non verranno erogati, come potremmo sfruttare un’occasione unica per rilanciare l’economia sarda?

In questo contesto si rende urgente uno sforzo maggiore da parte degli uffici regionali, della politica regionale e degli amministratori locali.