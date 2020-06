Cabras modifica gli spazi pubblici. Come annunciato in Consiglio comunale, l’Amministrazione comunale ha approvato il programma d’azione per la sicurezza sanitaria e la ripresa economica locale a seguito della pandemia. Lo ha fatto con due successive delibere che si inquadrano all’interno della vivibilità urbana, intesa anche come linea di mandato.

Per la prima volta le due tematiche della concessione di suolo pubblico e usi civici e di viabilità urbana andranno di pari passo.

“Abbiamo iniziato un percorso fianco a fianco con gli operatori, nella consapevolezza che sarà uno step ad oggi obbligato per il rispetto delle norme sanitarie” – dichiara il sindaco Abis -.

“Possiamo però guardare questo momento di transizione come un’opportunità per iniziare a fare investimenti nella progettazione di un disegno più ampio – prosegue. – Obiettivo? Favorire la ripresa economica di Cabras e anche la mobilità dolce”.

Il sindaco Andrea Abis, accompagnato dall’assessore Giordano, la consigliere Federica Pinna e i responsabili di servizio dell’area tecnica e del Suap, nelle scorse settimane hanno effettuato la valutazione delle necessità di suolo pubblico delle diverse attività produttive distribuite sul territorio comunale.

Dall’importante momento di confronto, è nato un piano generale del traffico urbano, che si armonizzi con la cessione di suolo pubblico e usi civici alle attività che ne facciano richiesta e miri alla necessità di adeguamento dello spazio alle prescrizioni del distanziamento sociale da covid19.

Cabras modifica dunque gli spazi pubblici. Il programma d intervento riguarderà il centro urbano, in particolare il centro storico. Prevede la realizzazione di infrastrutture a rapida installazione, con lo scopo di favorire le attività produttive in questo particolare momento.

Quali vie saranno interessate

Le modifiche alla viabilità urbana riguardano:

pedonalizzazione parziale di piazza Vittorio Emanuele II e di piazza Principe di Piemonte; pedonalizzazione della via La Marmora; chiusura al traffico di via Regina Elena, con riserva della mobilità veicolare della stessa ai residenti mediante il rilascio di pass; eliminazione dell’isola marciapiede presso la piazza Principe di Piemonte, ai fini del contenimento delle barriere architettoniche ai diversamente abili; istituzione del divieto di transito sulla via De Castro all’intersezione delle vie Venezia e Caprera, eccetto i residenti con rilascio di pass; ridefinizione della viabilità e della sosta della via Cavallotti; riduzione dei limiti di velocità del centro storico mediante l’istituzione di aree a velocità limitata a 30 km/h, secondo l’ordinanza di Polizia locale; aumento degli stalli di sosta presso la piazza Don Sturzo mediante opere di ridefinizione delle aiuole centrali; adozione del senso unico di marcia di corso Umberto I, nella direzione Solanas fino all’intersezione con via XX Settembre, con potenziamento degli stalli di sosta; cambio del senso di marcia della via XX Settembre, a procedere dall’intersezione con corso Umberto I alla intersezione con corso Italia; adozione del senso unico di marcia nella via Tuveri, direzione nord, e nella via Alagon, nella direzione sud; istituzione di aree sosta con disco orario nel centro storico, al fine di consentire il ricambio dei veicoli nelle aree attigue agli esercizi commerciali, mediante la rotazione, per fasce orarie, dei posti disponibili; potenziamento di aree destinate alla sosta per il carico e scarico nelle vie del centro storico con regolamentazione per fasce orarie; realizzazione di servizi igienici pubblici e relativi allacci idrici, elettrici e fognari, presso la piazza Stagno e viale Repubblica.

Le attività produttive

Cabras modifica gli spazi a uso pubblico. Immediatamente dunque e anche senza la chiusura di strade e piazze, le attività produttive di Cabras potranno beneficiare di un ampliamento di spazio, che insisterà su suolo pubblico.

La chiusura del centro storico invece sarà programmata in base alle esigenze nel fine settimana e nei momenti ritenuti di maggiore impatto per le attività commerciali. Si proseguirà quindi sulla scia dello scorso anno, con il grande valore aggiunto della collaborazione della attività produttive.

Mercoledì 11 giugno quindi è stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto a titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande e altre imprese alimentari cittadine titolate all’esercizio del consumo sul posto.

Gli interessati potranno presentare istanza per l‘occupazione del suolo pubblico e delle terre su cui grava il vincolo di uso civico per le attività della costa. L’avviso e la relativa modulistica sono pubblicate all’albo pretorio del Comune di Cabras.