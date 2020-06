Bulichella, non solo degustazioni: l’enoturismo alla scoperta della Val di Cornia

L’estate della Bulichella è all’insegna dell’enoturismo e della valorizzazione delle eccellenze del territorio. Nella Tenuta di Suvereto (LI) della famiglia Miyakawa riprenderanno da lunedì 15 giugno le degustazioni. L’assaggio dei vini biologici e dell’Olio Extravergine Bio IGP, in abbinamento su richiesta con prodotti del territorio, si svolgerà quest’anno nella terrazza panoramica della Bulichella, con vista sulle bellezze della Val di Cornia: dalle colline vitate al Mar Tirreno fino a Montepeloso.

Da questo angolo della Toscana sarà possibile scoprire lo stile di vita genuino, la grande attenzione per la tradizione enogastronomica e il rispetto per il patrimonio naturale che accomunano Bulichella e il borgo di Suvereto, risultato a fine del lockdown tra i 35 comuni della Regione Covid-free.

Oltre alle degustazioni, grande spazio verrà dato anche alla visita ai vigneti della Tenuta. Passeggiando tra le vigne verrà approfondita la scelta dell’agricoltura biologica, voluta dalla famiglia Miyakawa per valorizzare al meglio la spiccata identità del territorio. Bulichella è stata infatti, nel 1983, tra le prime aziende della Toscana a scegliere il regime biologico e tutti i suoi prodotti godono della Certificazione Biologica ICEA.

Da inizio luglio verranno riaperte anche le porte della cantina, rinnovata di recente per rendere la visita ancora più accogliente. Il tour completo partirà con la passeggiata in vigneto, continuerà in cantina e barricaia per concludersi con la degustazione sulla terrazza panoramica.

A scandire ogni tappa il racconto della storia della Bulichella, del suo stretto legame con Suvereto, riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia, e della passione per la terra, i vini e i prodotti della Val di Cornia.

Sarà possibile scegliere tra quattro tipologie di degustazione: Base (Tuscanio Bianco, Sol Sera Rosato e Rubino, pane e Olio Evo Bulichella), Completa (Tuscanio Bianco, Sol Sera Rosato, Rubino e un top wine, pane e Olio Evo Bulichella), Top (Tuscanio Bianco, Sol Sera Rosato, Rubino e due top wine, pane e Olio Evo Bulichella) e Visita e degustazione (Tuscanio Bianco, Sol Sera Rosato, Rubino e un top wine, prosciutto, salame e formaggio, pane e Olio Evo Bulichella).

Per assicurare i massimi standard di sicurezza, l’accoglienza verrà riservata a piccoli gruppi di persone e si svolgerà principalmente all’aperto. Prenotazione obbligatoria tramite: +39 0565 829892 www.bulichella.it – info@bulichella.it.