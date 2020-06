Avvistamento eccezionale di una migrazione di oltre 64mila tartarughe

Le immagini catturate con un drone di una grande colonia di esemplari di tartarughe verdi in Australia, dal Dipartimento dell’Ambiente e della Scienza del governo del Queensland, hanno dell’eccezionale. Si tratta molto probabilmente di uno dei maggiori avvistamenti mai avvenuto, almeno per quanto riguarda le tartarughe marine, di almeno 64mila tartarughe verdi che si sono radunate ai margini della Grande barriera corallina durante la stagione di nidificazione.

Il filmato è stato catturato dagli scienziati del Dipartimento dell’Ambiente e della Scienza del governo del Queensland a Raine Island, una baia di corallo a circa 620 chilometri a nord-ovest di Cairns. Le tartarughe verdi, che prendono il nome dal colore della loro cartilagine, si trovano principalmente nelle acque tropicali e subtropicali e migrano su lunghe distanze.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti“, è sempre bello vedere tanti esemplari in natura che si muovono in gruppo, ma lo sguardo si incanta letteralmente quando l’avvistamento come in questa clip ha dell’eccezionale. Ecco il video: https://youtu.be/8jBB9BdAd9w