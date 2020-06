Assl Oristano – Dal 3 giugno riprende l’attività la Commissione patenti speciali

Riprenderà da mercoledì 3 giugno l’attività della Commissione per il rilascio, il rinnovo e la revisione delle patenti speciali effettuata dal Servizio di Medicina Legale Ats-Assl Oristano nella sede di via Carducci, 41 a Oristano.

Il Servizio sarà riavviato con un’importante novità rispetto al passato, introdotta per evitare assembramenti e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus: la prenotazione della prestazione non dovrà più essere effettuata di persona, ma telefonicamente o, in alternativa, via e-mail, ai seguenti recapiti:

Telefono: 0783.317853 o 0783.317861, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00

indirizzo di posta elettronica: medicinalegale.asloristano@atssardegna.it

Per ricevere ulteriori informazioni sarà possibile chiamare i numeri telefonici già forniti per la prenotazione nei giorni e negli orari indicati, o consultare il sito internet www.asloristano.it > servizi al cittadino > commissione patenti speciali, in cui è riportata nel dettaglio la documentazione da presentare al momento della visita.

Rosy Massa