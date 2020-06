Asinara, il sindaco Wheeler chiede la convocazione della Comunità del Parco

Il sindaco di Porto Torres Sean Wheeler ha scritto una lettera per richiedere la convocazione della Comunità del Parco, importante organo previsto dallo Statuto del Parco nazionale dell’Asinara, composto dal presidente della Regione, dal presidente della Provincia di Sassari e dal sindaco di Porto Torres. La Comunità dovrebbe riunirsi almeno due volte all’anno.

L’ultima riunione ufficiale risale alla legislatura guidata da Francesco Pigliaru, in occasione di una visita dell’ex assessore all’Ambiente Donatella Spano, delegata dall’ex governatore quale componente della Comunità. La riunione si era tenuta nel 2018. Da allora, e dopo l’insediamento dell’attuale giunta regionale, non è però avvenuta nessuna convocazione. Questa dovrebbe prevedere anche l’elezione del presidente e del vice.

«Avevo già chiesto più volte la convocazione di questo fondamentale organo di governance per l’Asinara – spiega il sindaco Sean Wheeler – e ora questa ci viene sollecitata anche dal ministero dell’Ambiente con una lettera ufficiale. Ho quindi deciso di scrivere ai componenti e chiedere al presidente Solinas di convocarla al più presto. Sono tanti i temi di cui dovremo discutere ed è bene che questi vengano istituzionalizzati».

«I tempi per la convocazione della Comunità sono ben maturi e per questo ho proposto una data, quella del 14 luglio: ritengo sia opportuno che la Comunità si riunisca all’Asinara. Tale circostanza potrà infatti essere una preziosa opportunità per poter eseguire un sopralluogo e svolgere ulteriori riunioni insieme anche al Parco stesso e alla Conservatoria delle coste».