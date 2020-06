Il singolo: “Asia”

“Asia“, questo il titolo della canzone, è una storia d’amore sospesa – quasi come il primo episodio di una saga fantasy – tra la passione divorante degli amanti e un destino avverso che fa sì che i due mai s’incontrino.

È lì che interviene, discreta ma determinante, una figura astratta che – nelle sembianze di narratore – vuole aiutare lui a entrare nel mondo fantastico di lei.

L’attesa sembra infinita, la battaglia persa ma lei… lo aspetterà!

Crediti di “Asia”

La produzione è di Demis Facchinetti e Luca Marchetti; il singolo è stato registrato presso l’Elfo Studio di Tavernago (Piacenza). Hanno collaborato alla realizzazione del brano:

Raoul Galbardi (basso);

Cristian Cappellini (chitarra acustica);

Marco Masserdotti (batteria);

Luca Marchetti (chitarra elettrica e voce).

Demis Facchinetti: note biografica

Demis Facchinetti nasce a Brescia il 10 settembre 1979, comincia a fare i primi passi in campo musicale all’età di 10 anni. Studia canto, pianoforte e chitarra, che diverrà parte caratterizzante della composizione artistica dei suoi brani.

“Studio canto e pianoforte sin da ragazzo ma quando compongo, prediligo la chitarra. È lo strumento che maggiormente esprime le emozioni che voglio mettere in musica”.

Demis calca numerosi palchi, dai locali alle piazze d’Italia con diverse formazioni:

DNA – con i quali si esibisce in veste di cantante/tastierista e partecipa a diversi concorsi musicali (“Un Mare di Musica” 1996, il Festival del rock ” Zona musica”1997 );

LAXO – gruppo fondato nel 2001, pubblica il suo primo singolo “Reborn unsafe”, promosso con un minitour nei piccoli teatri del nord Italia. Nel 2002 i LAXO si sciolgono e il progetto musica viene portato avanti dal solista Demis Facchinetti.

Dal 2004 al 2007 collabora con l’etichetta indipendente PRO.GE.NE. s.r.l. Partecipa nel 2004 alla finalissima del “Festival nazionale dell’Abruzzo”, aggiudicandosi il premio come miglior testo con il brano “Prima che sorga il sole”. Nel 2005 partecipa al festival nazionale “L’Italia che canta” confermandosi al terzo posto.

La grande occasione si presenta nel 2010.

Demis Facchinetti approda al talent show di Canale 5 “Italia’s Got Talent” dove si misura con una giuria d’eccezione composta da: Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Giunge in finale, si classifica al terzo posto dove presenta il suo nuovo singolo “Me ne frego di tutto”.

Dopo anni di live in giro per l’italia, nel 2016 entra nella compilation “Sognando Sanremo”, con grandi artisti della musica italiana come Renato Zero, Nek, Patti Pravo e tanti altri con il brano “100 Baci”.

Nel 2017 esce il singolo “Amami” con la sua band storica e nel 2018, sempre con la sua band, esce “Bambolina”.

Nel 2019 la svolta: “Il gioco del segreto” è il nuovo singolo dove Demis, oltre a essere artista, è anche discografico del suo lavoro.

Con l’anno 2020 è arrivato il momento di festeggiare i 10 anni di “Me ne frego di tutto”, l’11 Maggio esce la versione ufficiale suonata da DRB. Il 22 giugno, sempre del 2020, esce il singolo “Asia”.

Demis Facchinetti sui social

Facebook: https://www.facebook.com/demisfacchi/

YouTube: https://www.youtube.com/results?search_query=demis+facchinetti