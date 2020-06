Antgul.Esce l’ep “Logic exposition”

Antgul, nome d’arte di Antonio Gullo, e’ un music producer e ingegnere del suono che nasce a Pomigliano d’Arco (NA) 11/10/77 e comincia la sua carriera a 21 anni come ingegnere del suono e light designer per concerti, teatri e musical in giro per l’Italia.

Si trasferisce a Roma dove nel 2007 si diploma in cinematografia all’istituto di Stato Roberto Rossellini ex Ponti / De Laurentiis Studio , specializzandosi anche in montaggio video e suono cinematografico in dolby surround 5.1. Inizia da allora una carriera nella tv e nel cinema lavorando dal 16/35 mm formato pellicola ai nuovi standard mondiali di ripresa e montaggio digitali.

Un percorso il suo che porta Antgul negli USA, a Los Angeles (CA), dove inizia a collaborare in molti music video di star dell’ hip hop e del blues classico fino alla realizzazione di 3 lungometraggi di cui cura la cinematografia, il montaggio e il suono per la distribuzione teatrale.

Inizia poi il suo nuovo percorso di music producer nel suo studio a Los Angeles con la moglie Jehnean Washington, soprano, attrice teatrale e medicine women delle tribu’ Yuchi, Seminole e Shoshone del nord America, con un progetto sperimentale di techno ed elettronica che lo riporta alla sua connessione ormai di molti anni con la città di Black Rock City(Nevada), più semplicemente “Burning Man”, l’evento considerato unico nel suo genere di arte, musica, radical inclusion più grande e prestigioso del pianeta.

Inoltre, Antgul fonda la sua propria Label AL-KEE (tribu’ in lingua Seminole) che offre servizi di programmazione musicale, partiture midi e sintetizzatori, registrazioni, mixaggi e masterizzazione.

Presentazione di “Logic Exposition”:

Il suo primo ep “Logic Exposition”, realizzato con la moglie, è un album techno che sfocia nell’ house finendo nell’industrial, ma con uno stile assolutamente personale e narrativo dove le sonorità anche dure si sposano con le voci crude e sofisticate del cantato in lingua nativa di Jehnean Washington, delle preghiere ancestrali su sonorità futuristiche.

Logic exposition

Release Date: 7 giugno 2020

Genere: Progressive house

Label: AL-KEE

Track list:

Axolotl on playa(feat. Jehnean Washington)

2. Logic exposition

3. Tunkasila (feat. Jehnean Washington)

4. Northern plains prayer(feat. Jehnean Washington)

5. I kissed infinity

6. Deep

Link web:

https://www.linkedin.com/in/antonio-gullo-1b3b931aa

https://www.instagram.com/antgul_tech/

https://www.facebook.com/AntGul-tech-113733263686269/