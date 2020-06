Al via il progetto di comunicazione #followyourpassion realizzato con La Community di “Ragazze in moto”

Verti, compagnia assicurativa digitale del Gruppo MAPFRE, ha lanciato oggi il progetto di comunicazione #followyourpassion, realizzato con la collaborazione di “Ragazze in Moto”, una community di donne appassionate di motociclette. Attraverso la realizzazione di contenuti multimediali, che verranno condivisi sugli account social e sul blog di Verti, si esplorerà il futuro della mobilità motociclista dal punto di vista femminile nello scenario post-Covid.

Nel dettaglio, il progetto è partito con un post sul blog di Verti Assicurazioni, con un’intervista a Elisa Canuti, membro della community di “Ragazze in Moto”. Le riflessioni di Elisa saranno riprese anche in un video ambientato nell’officina di un meccanico, che sarà in seguito condiviso sull’account Facebook.

I temi discussi saranno la nuova mobilità urbana e l’utilizzo della moto in città. Il mezzo a due ruote sarà infatti protagonista assoluto negli spostamenti in città del prossimo futuro, considerate anche le maggiori criticità nell’utilizzo dei mezzi pubblici in questo momento. I contenuti coinvolgeranno inoltre tematiche legate alla quotidianità, come il fai-da-te nelle riparazioni meccaniche, i consigli per una guida sicura e suggerimenti sugli itinerari di viaggio.

Gaia Ferro, Responsabile Marketing di Verti Assicurazioni: “Stiamo cercando di dare voce a queste tematiche in modo innovativo, in primis la mobilità, sfruttando nuovi approcci comunicativi, attraverso attività di influencer marketing. Le community ben rappresentano la nostra strategia di comunicazione basato sul concept di #movimento, inteso non solo come movimento di energie, ma anche e soprattutto come gruppo, community, unita dal senso di appartenenza al “movimento Verti””.