Al via il Premio Pigro, in omaggio a Ivan Graziani

È uno dei più longevi contest italiani per cantautori. Si tratta del “Premio Pigro”, nato nel 1998 e dedicato a un grande rocker come Ivan Graziani.

Il Premio è rivolto a nuovi talenti italiani ed è organizzato dall’Associazione Culturale Pigro che ha come presidente Anna Maria Bischi Graziani, moglie di Ivan.

Il bando per l’edizione 2020/2021 è da poco disponibile a questo indirizzo: https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A57716f61-46de-412e-9689-df05fd3b0edf&fbclid=IwAR0cg5RmsKLodhADU7tijm9xCKKEvWVf67tCqWVkzjqrUFhKd7F4-DTnU6M#pageNum=1

L’ iscrizione dovrà avvenire entro il 6 ottobre 2020, inviando la documentazione richiesta nel bando all’indirizzo e-mail premiopigroivangraziani@gmail.com . Per partecipare occorre inviare un proprio brano (anche se già pubblicato) e una cover di Ivan Graziani, anche se non influente ai fini della selezione.

Il concorso si articolerà in tre fasi: selezioni, semifinali e finale. L’iscrizione è gratuita. Agli artisti selezionati per le semifinali sarà richiesto un contributo di 20 euro (40 euro per i gruppi).

Per maggiori informazioni:

www.facebook.com/PremioPigroIvanGraziani/

premiopigroivangraziani@gmail.com