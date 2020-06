Agenzia delle Entrate-Riscossione. 189mila euro per la lotta al Covid-19

Agenzia delle Entrate-Riscossione.Un contributo di 189mila euro per la Protezione civile nella lotta al Covid 19.

Ammontano complessivamente a 188.838 euro i fondi donati dai dipendenti di Agenzia

delle Entrate- Riscossione per supportare il Dipartimento della Protezione civile nella lotta contro il Covid-19.

Un contributo e un segnale di vicinanza agli operatori della Protezione civile impegnati a fornire assistenza alla popolazione in questo periodo di emergenza.

Hanno aderito all’iniziativa, sintetizzata dalla frase “C’è davvero tanto da fare e anche un

piccolo gesto può fare la differenza”, 5.044 dipendenti delle due Agenzie.

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente di Agenzia delle entrate – Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, ha espresso soddisfazione e apprezzamento per la sensibilità e la

partecipazione dimostrate dai dipendenti in questa fase delicata e difficile per il Paese e per

i suoi cittadini.