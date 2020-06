20COOKING Mania: boom di download per la versione estiva dell’app cookingquiz!  

Gli organizzatori del famoso format sulla cucina che coinvolge studenti, famiglie ed appassionati del mondo “food”, dopo aver registrato un record con l’App “cookingquiz” per numero di iscritti e partite giocate hanno pensato di prolungare l’attività della fortunata APP con la versione estiva 20COOKING!

Scaricando la APP gratuita “cookingquiz” si può partecipare tutti i giorni alle ore 20.00 alle manches di 20 domande tutte sul mondo dell’enogastronomia. Chi risponde correttamente e nel minor tempo possibile si aggiudica un Buono Amazon del valore di 20,00 €. Ma attenzione, si può giocare soltanto una volta al giorno, tra le 20.00 e le 22.00!

La domenica di 20COOKING invece si chiama CRAZY-SUNDAY! Si gioca dalle 10.00 alle 22.00 una manche di domande proposte durante la settimana. Così è più facile vincere il Buono Amazon di 20,00 €.

La prima settimana del 20COOKING ha fatto registrare risultati pazzeschi in termini di download e con oltre 22.000 partite giocate.

Peaktime, la società ideatrice dell’APP, ha pensato di premiare la fiducia e la costanza degli utenti inserendo un nuovo premio mensile: un buono vacanza in appartamento con “formula residence” per 4 persone in una località scelta dal vincitore tra quelle presenti sul sito primetimevacanze.com.

20COOKING sarà attiva fino al 31 agosto 2020.

La App “cookingquiz” è disponibile per tutti i sistemi (IOS, Android) ed è possibile giocare anche direttamente dal sito cookingquiz.it

Affiancano 20COOKING: Alma, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Edizioni Plan, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Martarelli Formaggi, Oleificio Zucchi, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam, Zuarina prosciutto di Parma dal 1860.