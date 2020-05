Cagliari. TesseriAmo: contest di illustrazione per la tessera della Biblioteca

La Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu nell’ambito delle attività di promozione della lettura, in collaborazione con la cooperativa Socioculturale, organizza il contest creativo dal titolo TesseriAmo.

La Biblioteca sta realizzando un tesserino da rilasciare all’atto dell’iscrizione a tutti i suoi utenti, l’illustrazione che risulterà vincitrice del contest sarà stampata sul retro del tesserino della Biblioteca per l’edizione 2020/2021.

REGOLAMENTO

Art. 1 Finalità e obiettivi

Migliorare il servizio di Reference e fornire all’utenza un promemoria prezioso per tutti i servizi della Biblioteca e per gli altri connessi al reference (servizio Opac e servizio wi-fi).

Coinvolgere gli utenti in qualcosa di pratico, creativo e utile al tempo stesso, farli sentire maggiormente partecipi del bene comune che è la biblioteca tramite il gioco e la creatività.

Art. 2 Destinatari e tema del contest

La partecipazione al contest è gratuita ed è rivolta a tutti, sia artisti che appassionati di disegno utenti della biblioteca, condizione per poter partecipare è essere iscritti ad una delle biblioteche del Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

I partecipanti devono attenersi al tema indicato: l’elaborato dovrà rappresentare un personaggio o un animale (reale o immaginario) che legge o comunque avere il libro come soggetto principale dell’illustrazione.

I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tecnica, sia digitale che tecniche tradizionali su carta o collage, e dovranno rispettare la proporzione di 8,00 cm di lunghezza x 5,5 cm di altezza.

Il formato dell’immagine dovrà essere jpg e dimensione massima 5 MB.

Art. 3 Scadenza e modalità di partecipazione

I partecipanti dovranno inviare il loro elaborato a info@bibliotecamonteclaro.it a partire dal 30 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020.

L’e-mail inviata a info@bibliotecamonteclaro.it dovrà avere come oggetto “Contest TesseriAmo” e nel corpo dell’e-mail dovranno essere indicati il proprio Nome e Cognome, la propria data di nascita e una brevissima biografia dell’autrice/ore.

All’e-mail con la candidatura dovranno essere allegati i 3 file:

– l’illustrazione/disegno

– la liberatoria compilata e sottoscritta, possibilmente con firma digitale in modalità PadES.

– copia del documento d’identità del concorrente

Art. 4 La giuria

La giuria sarà composta da 3 persone in servizio presso il Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

La giuria selezionerà 5 finalisti in base all’estetica, all’attinenza al tema e all’originalità dell’opera.

Saranno poi gli utenti stessi a scegliere l’illustrazione/disegno più adatto per il tesserino e a votare il finalista (sulla pagina facebook del Sistema Bibliotecario di Monte Claro o in biblioteca).

Art. 5 Vincitore

L’illustrazione vincitrice sarà stampata sul retro del tesserino per l’anno 2020/2021 con il nome e cognome (o pseudonimo) dell’autore e sarà pubblicizzata sul Sito e sui Social Media del Sistema Bibliotecario di Monte Claro. Il premio per il vincitore non ha alcun valore economico.

Art. 6 Proprietà intellettuale dei disegni

Ai sensi della normativa vigente in materia, ciascun partecipante ha il pieno diritto di proprietà e di utilizzo delle proprie illustrazioni che candida al contest. Ciascun partecipante autorizza la Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu all’utilizzo delle immagini esclusivamente allo scopo del contest descritto in questo regolamento.

Ciascun partecipante deve dichiarare di essere autore del disegno-immagine e, in quanto tale, di cedere a titolo gratuito in esclusiva ed in via definitiva alla Città Metropolitana di Cagliari – Sistema Bibliotecario di Monte Claro tutti i diritti di pubblicazione dell’illustrazione e/o disegno e/o immagine e/o elaborazione grafica e/o logo, a mezzo stampa o con ogni altro tipo di supporto e comunque in ogni forma e modo, originale e/o derivato, vantati dall’autore sul disegno, elaborato grafico o immagine, in particolare, la cessione comprende in via esemplificativa e non esclusiva:

a) il diritto della Città Metropolitana – Sistema Bibliotecario di pubblicare il disegno e/o immagine e/o elaborazione grafica e/o logo in qualsiasi forma e modo, compreso Internet;

b) il diritto di tradurre il disegno e/o immagine e/o elaborazione grafica e/o logo in qualsiasi lingua diversa dall’Italiano;

c) il diritto di adattare ed elaborare disegno e/o immagine e/o elaborazione grafica e/o logo o parte della stessa, per la pubblicazione a titolo esemplificativo e non esclusivo a mezzo stampa, via filo e/o satellite, per l’utilizzazione su supporti sonori e/o strumenti audiovisivi di ogni tipo, su supporti elettronici, magnetici, o su strumenti analoghi o similari a quelli sopra indicati, nonché all’interno di banche dati, o per mezzo di Internet, ed ancora per finalità meramente pubblicitarie o di promozione sia del disegno e/o immagine e/o elaborazione grafica e/o logo che di sue singole parti.