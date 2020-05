Secondo appuntamento con “il mercoledì degli editori” di Uspi

Gentili Associati,

vi ricordiamo che oggi, alle ore 18:00 _(e per una mezz’ora circa), l’Unione Stampa Periodica Italiana terrà, IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI USPI [1], il secondo incontro dell’iniziativa “Il mercoledì degli editori”, che si ripeterà ogni mercoledì, stessa ora, stesso luogo, sempre con ospiti e temi diversi, per approfondire temi caldi e questioni del momento con la partecipazione dei principali

interlocutori.

L’incontro di oggi vedrà la partecipazione del Dott. Enrico Bellini, Public Policy Manager di Google, e del Dott. Enrico Anghilante, editore del gruppo MoreNews, per parlare di editoria digitale, rapporti con gli OTT, del Fondo per il giornalismo promosso da Google e della questione del copyright. Il tutto presentato e moderato dal Vice Segretario Generale, Sara Cipriani, e dal Segretario Generale USPI, Francesco

Saverio Vetere.