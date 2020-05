Cagliari. Nuove Acquisizioni 2019/2020 Sezione Saggistica CRDBR

A disposizione per il prestito i nuovi libri della Sezione “Saggistica CRDBR” che il Centro Regionale di Documentazione Biblioteche per Ragazzi ha inserito nel catalogo nel 2019-2020.

Puoi già prenotare un appuntamento per venire in biblioteca e prenderli in prestito, per farlo chiama al n. 070 409 2577 o invia una e-mail a centro.ragazzi@cittametropolitanacagliari.it oppure prenota on-line dalla pagina Appuntamenti di questo sito.

Scarica il bollettino dei Bollettino Nuove Acquisizioni CRDBR 2019/2020 Sezione Sag CRDBR [file .pdf]

Nella pagina del Centro troverai anche l’elenco delle Mostre Bibliografiche.