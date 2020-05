La segnalazione della presenza di pericolose discariche di amianto nei dintorni di Santa Giusta, ci viene fatta dal consigliere comunale Jens Garau, capogruppo di “Uniti per Santa Giusta”.“Numerosi cittadini, mi segnalano che a ridosso della zona “particelle”, c’è la presenza di una pericolosa discarica di manufatti di amianto – ci spiega Garau – È evidente come i responsabili di questo scempio ambientale, non abbiano alcun senso civico e rispetto per l’ambiente e tutela per la salute pubblica.La situazione, è oltretutto aggravata dalla presenza in quel sito, di terreni agricoli dove lavorano nostri concittadini. Questi irresponsabili – continua Garau – dopo aver ristrutturato la propria abitazione, si sono disfatti di questi pericolosi scarti di eternit nel territorio di Santa Giusta. Evidentemente, non sono a conoscenza dei danni che la fibra di amianto provoca alle persone. Si segnala anche che è una discarica abusiva nella quale sono stati abbandonati anche tanti rifiuti, compresi quelli ingombranti. Mi auguro ora l’immediato intervento di bonifica del sito da parte delle autorità competenti – conclude il capogruppo di Uniti per Santa Giusta – È impensabile che dopo tante segnalazioni non si sia ancora provveduto”.