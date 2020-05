Nuovo riconoscimento Accademico alla scrittrice Giovanna Mulas

Alla scrittrice Giovanna Mulas nuovo Riconoscimento Accademico Internazionale da parte dell’ AMLHAC (Accademia Mondiale di Letteratura, Arte e Cultura) per l’ impegno civile con la letteratura, nel mondo.

Il Premio è fondato e diretto anche dall’Associazione Mondiale degli Scrittori, dal Circolo degli Ambasciatori per la pace nel mondo, dalla Comunità Accademica internazionale Historia a Debate.



La Mulas ha dichiarato: “Che tutto sia, ora e sempre, per quel Bene comune e più alto per il quale ci muoviamo in tanti e uniti, intellettuali, filosofi da ogni parte del mondo attraverso il nostro agire quotidiano: ché le parole, l’Arte servono a regalare bellezza e riempire i cuori ma è l’azione che fa l’uomo e che può cambiare i destini di una intera Umanità.



Che questo nuovo Premio sia di buon auspicio per un futuro in un mondo finalmente senza barriere, ipocondrie morali.“.