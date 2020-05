Mymisses & Friends in Quarantine – “Hard To Leave” realizzato dalla loro community

Sabato 30Aprile le Mymisses hanno rilasciato un nuovo contenuto sui loro canali: si tratta di una versione simpatica e collettiva del videoclip del nostro brano “Hard To Leave”, realizzata grazie alla partecipazione della loro community di fan e amici.

Si tratta dell’unione di tanti video diversi – anticipa Laura Sau -in cui gli utenti realizzano una performance di Hard To Leave cantando, ballando, suonando o facendo qualcosa di creativo e simpatico. L’idea, proposta da noi sui social la settimana scorsa – precisa Laura -è stata accolta da tantissime persone ed è venuto fuori un video molto carino che, nonostante il lockdown, ci ha regalato un sorriso e ci ha fatto sentire tutti più vicini.

IL VIDEO: https://www.facebook.com/1725635594331463/videos/841015516408176/

La musica ci unisce tutti, nonostante la distanza, nonostante la quarantena, e questo video ne è l’esatta prova. Ci siamo emozionate tantissimo – commentano le Mymissies – nel vedervi e sentirvi in performance su un nostro brano, lo avete reso VIVO.

Siete una community fantastica, vi ringraziamo di cuore per l’affetto mostrato!

In attesa di un momento migliore per rivederci tutti, noi continuiamo a crederci e a far sì che tutto questo resti reale, concludono le Mymisses.

Il MONTAGGIO è di Stefania Cugia Italia

HANNO PARTECIPATO A QUESTO VIDEO:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Andrea Spiga

Francesco Sanchez Fiore

Carlo Roberto Fulghesu

Enrica Spiga

Christian Farci

Daisy Connery

Jessica Pilia

Leonardo Cadoni

Marco Spiga

Alessandra Lostia

Marina Salis

Manuele Idda

Michele Rossi

Patrizia Demartis

Roberta Secci

Paolo Usai

Petra Fanti

Simone Patteri

Stefy Piras Gemmy

Alessia Aresti

Gianluca Contini

Vale Muscas

Marco Uccheddu

Tony Voce