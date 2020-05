Mondelez richiama cracker RITZ per errata etichettatura

Mondelez ha annunciato un richiamo volontario di una quantità limitata di RITZ Cheese Cracker Sandwiches negli Stati Uniti. Questo richiamo viene condotto perché l’imballaggio esterno indica che il prodotto è una varietà al Formaggio, mentre il prodotto confezionato singolarmente nella confezione è una varietà al Burro di Arachidi.

Il cartone esterno, tuttavia, riporta un elenco di allergeni che indica che il prodotto “Può contenere arachidi”. Il richiamo è stato avviato dopo aver scoperto che il prodotto contenente arachidi era distribuito in una confezione esterna che non elencava il “burro di arachidi” nella dichiarazione degli ingredienti.

Sono state prese misure correttive per aiutare a garantire che questo problema non si ripresenti. I consumatori che hanno questo prodotto devono scartare qualsiasi prodotto che potrebbero avere. I consumatori possono contattare l’azienda al numero 1-844-366-1171, 24 ore al giorno per ottenere ulteriori informazioni sul richiamo, e gli specialisti delle relazioni con i consumatori sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 EST.

Questo richiamo viene condotto con la conoscenza della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Al momento non sono stati segnalati infortuni o malattie. Nessun altro prodotto RITZ, Mondelēz Global LLC né altre aree geografiche al di fuori degli Stati Uniti sono inclusi o interessati da questo richiamo. Al momento, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è interessato dal richiamo il mercato italiano.