Spettacoli, dibattiti, presentazioni di libri e letture rigorosamente on line, per approfondire il tema della condizione femminile, con uno sguardo privilegiato alla scena statunitense. Dal 4 al 7 giugno appuntamento con il Lucido’s Family Festival, la manifestazione organizzata dalla compagnia cagliaritana Lucidosottile.

Quest’anno getta un ponte con la realtà teatrale americana, grazie al gemellaggio con i festival “In Scena!” di New York e “On Stage”di Roma.

“Donne galattiche” sarà il tema di questa sesta edizione. La presentazione avverrà nel corso di una CONFERENZA STAMPA in program

ma LUNEDI 1° GIUGNO a partire dalle 10.30. Si diffonderà anche sulla pagina facebook della compagnia al link https://www.facebook.com/lucidosottile/

Alla conferenza interverranno le direttrici artistiche del festival Tiziana Troja e Michela Sale Musio, Donatella Codonesu del festival “On Stage” di Roma. Interverrà anche la fondatrice di Giulia Giornaliste Sardegna Susi Ronchi, associazione con la quale il festival ha confermato la sua partnership.

Su sardegnareporter.it