La Sardegna verso la Fase 2. Anche l’isola si prepara al secondo capitolo della saga Covid-19. Si attende per domani l’ordinanza che prevede le aperture anticipate di alcune attività.

Una boccata d’aria per l’economia sarda, la riapertura di alcune di quelle attività non previste dal Dpcm che organizza la Fase 2. Solinas, poiché la regione è molto vicina al Covid free, con questa ordinanza, dovrebbe riaprire diverse attività lasciate ai box dal decreto nazionale.

I fatti

L’emergenza da Covid-19, oltre all’emergenza sanitaria, ha scatenato una crisi economica del tutto inaspettata. Le chiusure per il lockdown stanno provando tutti i settori che chiedono riaperture in tempi brevi. Il Dpcm che regola la Fase 2 ha gettato scompiglio in molte categorie di settore, che si sono rivolte alla propria regione per cercare di aprire prima del 18 maggio. Alcune attività, da decreto, avrebbero dovuto riaprire i battenti dal 1 giugno.

La Fase 2, come spiegato dai virologi, è una fase molto delicata che, se affrontata male, potrebbe riportarci alle chiusure obbligatorie. La sanità da una parte e l’economia dall’altra. Come far convivere queste due necessità col Covid-19!

La risposta delle regioni

La Sardegna è una delle 12 istituzioni regionali, guidate dal centrodestra, che avevano inviato una lettera al premier e al presidente della Repubblica chiedendo di “normalizzare l’emergenza” e di rispettare le proprie competenze. E ora, dopo le ordinanze di Calabria, Veneto, Sicilia ed Emilia Romagna, Solinas si sta preparando a definire le norme per la seconda fase della pandemia.

Nei giorni scorsi il ministro Boccia aveva spiegato che a partire dal 18 maggio, sulla base all’andamento della curva dei contagi nel periodo 4-17 maggio, si sarebbe ragionato su aperture differenziate per Regione. Ma i fattori da analizzare sono diversi. Pullman e treni dal nord sono già pieni per via della possibilità di tornare alla propria residenza. Lavoratori e studenti si sposteranno fra regioni e si potrebbe creare una situazione di rischio.

Siamo entrati tutti nell’ottica del riadattamento sociale. Abitudini, modi di fare e di vivere la vita quotidiana secondo quanto ci ha insegnato questo virus. Ma saremo capaci di sostenere la Fase 2 con la giusta attenzione? Il 4 maggio si avvicina. La Sardegna verso la Fase 2.