Invito al forum sul valore della moneta

Invito al forum Monete locali, complementari, sociali e mutualismo

Lunedì 1° giugno 2020 – ore 18.45/20

La società capitalista definisce con la moneta il valore delle merci e la usa per rappresentare i rapporti di forza sociali. Il Movimento per la Sovranità Alimentare si batte per superare la crisi restituendo valore etico e sociale al cibo e al lavoro della terra e del mare, superando l’idea che il cibo sia una semplice merce. Nel tempo in cui grande è il bisogno di andare oltre la speculazione finanziaria, l’agricoltura ce ne da un’occasione straordinaria. Il genere umano e le sue comunità non potranno mai fare a mano del cibo, dell’aria, dell’acqua e del territorio.

Quale è, allora, il valore del cibo e dei beni e servizi che produciamo? Come li definiamo e come li condividiamo? Su quali basi e quali accordi fondiamo gli scambi delle pratiche in cui siamo impegnati? Possiamo tenere insieme il mutualismo, il diritto alle risorse finanziarie e i cicli economici? Può una moneta “giusta” aiutarci a redistribuire equamente i valori? E se si come?

Altragricoltura propone un Forum permanente sulla moneta e la finanza sociale e IÀFUË PerlaTerra ospita la prima di una serie di puntate di approfondimento.

In questa prima puntata, intervengono: Giovanni Samela (promotore dello sviluppo d’impresa – Rete PerlaTerra; Sergio Bellucci (giornalista e saggista – fondatore di Net Left e Transizioni); Oronzo Turi (progetto Monete Sovrane e Locali); Angelo Consoli (Cetri – Tires , coordinatore Ufficio Europeo Jeremy Rifkin).

Conduce: Fabio Sebastiani (direttore di Iafeu PerlaTerra) – Presenta: Gianni Fabbris (Presidente di Altragricoltura)

PUOI SEGUIRE LA DIRETTA DALLA PAGINA DEL SITO

(dove trovi info e approfondimenti e da dove trovi i podcast dopo lo streaming)

O DALLA PAGINA FACEBOOK