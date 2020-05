Insulti a una consigliera di Olbia, Deiana: “Una delle pagine più brutte della politica”

Così commenta la deputata del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, su quanto accaduto durante l’ultimo consiglio comunale di Olbia.

Si è consumata una delle pagine più brutte della politica – dice amareggiata la Capogruppo della Camera in commissione ambiente. – In diretta streaming, sul canale YouTube dell’amministrazione, venerdì scorso, una consigliera ha denigrato pubblicamente una collega. E non da meno lo scontro verbale tra il sindaco e un consigliere. In questo modo i politici olbiesi vogliono essere un esempio per i cittadini? Che inizino a farlo; prima di tutto, chiedano scusa! Come parlamentare dell’Integruppo per le Donne e le pari opportunità esprimo la mia personale solidarietà e vicinanza alla consigliera Patrizia Desole e invito tutti, ma davvero tutti, a riflettere su quanto accaduto e a prenderne coscienza. Questi comportamenti vanno fortemente condannati e combattuti – conclude Paola Deiana.