Individuato e arrestato il terzo componente delle rapine nel cagliaritano

Oggi, infatti, su ordinanza cautelare in carcere, le manette sono scattate ai polsi di Alessandro Pibia, 32 anni, di Decimoputzu.

Al terzo elemento della banda sono risaliti i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari. Gli altri due componenti del sodalizio, i cugini Salvatore e Giovanni Nonne, rispettivamente di 39 e 30 anni, furono arrestati il 6 aprile scorso. Le accuse cotestate sono quelle di rapina aggravata in concorso e detenzione illegale di arma da fuoco.

individuato e arrestato

Stando a quanto accertato dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal tenente colonnello Michele Lastella, Alessandro Pibia, il 4 gennaio scorso, a bordo di una Golf, accompagnò ad Uta i due cugini, per compiere una rapina ai danni del supermercato MD.

I banditi, con il volto coperto da passamontagna e armati di fucile e mitraglietta, da un dipendente del supermercato si erano fatti consegnare duemila euro.

Intanto, sono in corso le indagini per accertare se Pibia abbia preso parte ad altre rapine, considerato i due cugini hanno messo a segno colpi anche a Decimomannu, Villaspeciosa, Uta e Vallermosa.

Sembra, tra l’altro, che i Nonne avevano anche in programma un colpo in un altro supermercato e una rapina in abitazione ai danni di una anziana.