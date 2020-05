Il Forte Village, Santa Margherita di Pula: riapre il 27 giugno per una vacanza da sogno

Forte Village: Santa Margherita di Pula. Un luogo che resta un unicum al mondo dove potersi rilassare in totale armonia con la natura, rimettersi in forma e respirare a pieni polmoni il “sangue vegetale” del nostro parco secolare, la clorofilla, e lo iodio del nostro mare cristallino, che vi aiuteranno a rigenerarvi nel corpo e nello spirito, dimenticando le privazioni di questi ultimi mesi.

Un posto davvero incomparabile che restituisca a pieno la sensazione di completa e totale libertà, Forte Village riaprirà il 27 Giugno all’insegna della massima sicurezza per lei e i suoi cari, ma anche per tutto lo staff del Resort.

Unico Resort al mondo che applicherà un protocollo che combina di due test rapidissimi, non invasivi, a cui verranno sottoposti tutti i nostri ospiti al momento del check-in e anche tutto il nostro personale. I test saranno eseguiti dai nostri medici gratuitamente e in tempi estremamente veloci, creando le condizioni per un ambiente nel Resort il più possibile sicuro e protetto per voi. I

l nostro protocollo, validato da un comitato medico-scientifico composto da alcuni dei massimi esperti del settore, verrà eseguito da un team di medici specialisti, a disposizione della struttura 24 ore su 24, che utilizzeranno apparecchiature all’avanguardia in grado di garantire un’elevatisima specificità dei risultati. Un investimento importante per il Forte Village che ha come obiettivo primario consentire a lei e i suoi cari di vivere una vacanza serena e sicura, dopo un lungo ed estenuante lockdown.

Con una piccola punta di orgoglio, vogliamo dire che il nostro protocollo è stato mutuato dalle squadre di calcio della Bundesliga in Germania e della nostra Serie A. Potrete vivere, finalmente e pienamente, delle giornate indimenticabili, e godere del caldo sole della Sardegna in un habitat di ineguagliabile salubrità. Sarà una vacanza che vi permetterà di riscoprire tutti i grandi e piccoli piaceri a cui abbiamo dovuto rinunciare, nostro malgrado, per troppo tempo.

Potrete inoltre godere dei prodigiosi effetti dell’Immune System Boosting, per uno speciale potenziamento del sistema immunitario, grazie allo straordinario trattamento sviluppato per noi dalla rinomata Dottoressa Ursula Jacob.

Due ulteriori informazioni di grande importanza:

la Sardegna è la Regione che ha avuto uno degli indici più bassi in assoluto di trasmissione del contagio, addirittura quasi inesistente nell’aria dove è situato il Forte Village. Ciononostante, abbiamo preso tutte le precauzioni che la scienza considera allo stato attuale più efficaci per offrirvi il migliore livello di protezione e comfort e permettervi di vivere momenti di gioia, relax e serenità.

è la Regione che ha avuto uno degli indici più bassi in assoluto di trasmissione del contagio, addirittura quasi inesistente nell’aria dove è situato il Forte Village. Ciononostante, abbiamo preso tutte le precauzioni che la scienza considera allo stato attuale più efficaci per offrirvi il migliore livello di protezione e comfort e permettervi di vivere momenti di gioia, relax e serenità. la talassoterapia del Forte Village, da sempre uno dei nostri fiori all’occhiello, si basa su un protocollo che prevede l’utilizzo dell’acqua madre marina, o cloruro di magnesio, che ha notorie proprietà antivirali.

Forte Village è molto di più di un brand, un resort o una destinazione, siamo “your home away from home”. Capiamo più che mai la necessità di proporvi soluzioni flessibili per il vostro soggiorno e in linea con la situazione contingente, per questo abbiamo rivisto la nostra politica di cancellazione dandovi l’opportunità di riprogrammare il vostro soggiorno.