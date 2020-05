Ignazio Messina (IdV): compiacimento per la nomina di Dino Petralia a capo del DAP

Per la stima che nutro per un magistrato integerrimo dalla multiforme esperienza, anche nell’implacabile contrasto alle mafie e per la profonda conoscenza che ha del mondo penitenziario sono certo che si mandi l’uomo giusto al posto giusto.

L’ho conosciuto nel 1996, lui giovane Procuratore della Repubblica di Sciacca e io giovane Sindaco della Città e sono certo che legalità, organizzazione e rieducazione riceveranno un forte impulso. Al nuovo Capo Dipartimento un sincero augurio e la garanzia di ogni nostro sostegno.

Ignazio Messina, segretario nazionale di Italia dei valori