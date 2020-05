Gli italiani che hanno un mutuo sono in difficoltà. L’analisi

Gli italiani che hanno un mutuo sono in difficoltà. A rilevarlo è Bankitalia , in un report dedicato alle famiglie e contenuto nella relazione annuale dell’Istituto guidato da Ignazio Visco .

Più nello specifico, si può parlare praticamente di 4 persone su 10 in serie difficoltà nel pagare le rate, considerando che l’analisi rileva un 38% di famiglie pronte a segnalare problemi nel far fronte alle scadenze nel mese di aprile.

Le ragioni sono inevitabilmente da rintracciare nell’emergenza sanitaria innescata dal coronavirus:

“Ad aprile il 38% dei mutuatari ha affermato di avere difficoltà a causa dell’epidemia di Covid-19, con una percentuale più elevata tra i lavoratori autonomi e tra quelli impiegati nel settore del commercio e della ristorazione”,

si legge nel report targato Bankitalia.

Italiani e mutuo: anno da dimenticare

Per Bankitalia a soffrire in misura maggiore sono il comparto commerciale e quello della ristorazione, ovvero quelli i cui mutui sono legati ad attività produttive messe in stallo durante il lockdown.

Con percentuali registrate al 62 e al 52%, praticamente più della metà degli italiani con ristoranti o negozi in mutuo ha evidenziato difficoltà a pagare le rate.

Una difficoltà a quanto pare sentita malgrado la sospensione garantita dal decreto Cura Italia, come diritto dei contribuenti disciplinato comunque da specifica richiesta e determinati requisiti.

Le conclusioni a cui è giunto l’istituto guidato da Ignazio Visco derivano da un’indagine effettuata su un campione di oltre 3mila italiani, rappresentativi di tutte le categorie sociali e lavorative:

“La sospensione delle attività produttive ha determinato un marcato deterioramento della condizione economica per l’insieme delle famiglie”,

nota Bankitalia nel report, in riferimento soprattutto a ristoratori e gestori di attività commerciali.

Il risparmio privato non è sufficiente, specie nei casi in cui le spese di gestione di un’attività commerciale o produttiva in ogni caso permangono, anche a fronte di un blocco parziale o totale del lavoro.

La condizione d’emergenza sale addirittura fino al rapporto di un italiano su due nei casi di contratti di lavoro a termine, o di nuclei familiare le cui entrate sono notevolmente diminuite a causa della pandemia.

di Marco Ciotola

Fonte: www.money.it