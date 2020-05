GeoCity: la prima app che raggruppa la geolocalizzazione di tutte le attività

Ora GeoCity è arrivata anche in Sardegna.

GeoCity: gli obiettivi

L’obiettivo imprescindibile in questo periodo è, e resterà per molto tempo ancora, quello di dare la massima priorità alla sicurezza delle persone, siano essi i gestori o gli ospiti della struttura ricettiva.

Per questo abbiamo il piacere di presentare una soluzione pratica e snella che potrà essere di grande aiuto e supporto a tutte le attività: ristoranti, chioschi, negozi, parrucchieri, centri estetici, stabilimenti balneari e chiunque abbia bisogno di una vetrina.

Grazie a una geolocalizzazione ben precisa delle aziende, l’utente può trovare la promozione giornaliera vicino a casa, al lavoro o al tempo libero, o il prodotto e/o servizio che si trova nel market interno, la disponibilità, la prenotazione e l’acquisto sulla piattaforma, trovare offerte o scaricare i coupon, e rimanere sempre informati tramite i pop-up su tutti gli eventi organizzati.

GeoCity permette all’Azienda di essere inserita dentro un circuito: condivisione dello spazio, condivisione dei costi, visibilità dell’attività. Le promozioni saranno visibili non solo ai clienti fissi ma a tutti gli utenti che usano l’applicazione sul territorio nazionale.

La sezione GeoBeach

In questa applicazione, esiste una sezione chiamata GeoBeach (già utilizzata in altre regioni d’Italia) che permette l’inserimento geolocalizzato di tutti gli stabilimenti presenti del territorio e che ha come fine la presentazione della struttura ma soprattutto la prenotazione del posto scelto in spiaggia, comprensivo di ombrellone, lettini e tanto altro.

Tutto questo sarà indispensabile oggi per assolvere alle disposizioni legate alla pandemia, ma domani sarà comunque utile per la routine quotidiana e per una gestione comunque moderna della struttura.

Questo perché il dispositivo permette in futuro, quando tornerà tutto alla normalità, grazie alla registrazione dei dati dei propri utenti, di inviare promozioni proponendo loro vantaggi e premi.

Come faccio ad entrare su GeoCity?

Semplice… iniziamo a scaricare l’App, poi scrivi a pointsardegna@newdigitalapp.com