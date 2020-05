Finisce il filo diretto di assistenza psicologica

Finisce domani, 31 maggio, il filo diretto quotidiano e gratuito di assistenza psicologica ai numeri 800197500 e 3791663230, dalle 16:00 alle 19:00. Si sono alternate una trentina le psicologhe tutti i giorni dal 2 marzo scorso, oltre 450 le persone assistite. Anchesardegnareporter.it, nell’articolo del 14 aprile 2020, ha riportato il suo avvio.

Cosa succederà.

Sarà attivo quindi fino a sabato 31 maggio il filo diretto quotidiano e gratuito di assistenza psicologica, ai numeri 800197500 e 3791663230, dalle 16:00 alle 19:00. E poi cesserà, con il cessare della fase emergenziale.

L’attivazione a marzo.

A partire dal 2 marzo scorso l’Ordine degli psicologhe e degli psicologi della Sardegna aveva attivato il servizio, in cui si sono alternate una trentina di professionisti, quasi tutte donne.

La notizia riportata sul sito dell’ordine riportava la collaborazione dei Psicologi per i Popoli, Croce Rossa Italiana, SIPEM e EMDR ITALIA, sotto il coordinamento della Protezione Civile Sardegna.

Le dichiarazioni del Presidente dell’Ordine.

“Esprimiamo un ringraziamento caloroso- ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna- a tutte le colleghe e i colleghi.

Loro si sono fatti carico di un impegno così importante e gravoso, in una fase molto difficile. Vi era una altissima criticità e un bisogno urgente di sostegno psicologico. Si è contribuito a risolvere situazioni anche molto difficili”.

Il ruolo svolto.

Il filo diretto di assistenza dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna è stato il primo attivo nell’isola e uno dei primi in Italia. Ha ricevuto un 20% circa di chiamate da fuori Sardegna.

Nel fronteggiare la difficile emergenza gli psicologi hanno svolto un ruolo fondamentale.

Hanno fornito sostegno agli stessi operatori sanitari, protagonisti di una durissima battaglia, in condizioni spesso estreme.

La richiesta del presidente nazionale Lazzari.

Per questo il presidente nazionale dell’Ordine degli psicologi David Lazzari ha fatto una specifica richiesta al Ministro della salute Speranza. L’estenzione del provvedimento di assegnazione di 50 crediti ECM anche agli psicologi, un importante gesto.

Il provvedimento che assegna 50 crediti ECM a tutte le professioni sanitarie, per l’anno 2020 in relazione all’impegno per la pandemia.

La motivazione è che “anche tutti gli psicologi, che si sono mobilitati con grande solidarietà in questa emergenza”.

La proposta è per altro pienamente condivisa dal Governo e dalle altre professioni.

Le possibili criticità della fase 2.

” Adesso- ha aggiunto Angela Quaquero- attendiamo di essere coinvolti ai tavoli tecnici della ripartenza, così come abbiamo chiesto.

Occorre garantire nel servizio pubblico la presenza di un numero adeguato di psicologi.

Tutta la fase della ripresa sarà certamente lunga e complessa.

Non possiamo sapere quali potranno essere i risvolti e i contraccolpi nello stato di salute complessivo delle persone. Dobbiamo essere pronti ad operare nei modi giusti anche nella fase2″.