Fase 2, Università, Deidda (FdI): assurdo, esami a rischio per mancata connessione

“Trovo assurdo che il destino del percorso di studi dei nostri ragazzi dipenda dalla mancata connessione internet. Alcune linee guida delle più importanti Università italiane, infatti, ribadiscono che a causa di un malfunzionamento del sistema e/o inquadratura non idonea, la prova dell’esame verrà annullata.

Ci tengo a sottolineare che esistono delle realtà, soprattutto in Sardegna – circa 40 Comuni – che non godono di una connessione internet regolare e soddisfacente, infatti mi sono già battuto, in passato, a difesa delle Aree più isolate. Insieme alla collega Paola Frassinetti e a tutto il gruppo di Fratelli d’Italia, presenteremo un’interrogazione al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per sapere quali iniziative intende assumere affinché tutti i ragazzi vengano tutelati”. È quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI, Salvatore Deidda.